      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/09/18
AEOLIAN
Silent Witness

14/09/18
THE UNITY
Rise

14/09/18
SEPULCHER
Panoptic Horror

14/09/18
BURIAL HORDES
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ (Thanatos Aionios)

14/09/18
BRANT BJORK
Mankind Woman

14/09/18
SNAKES IN PARADISE
Step Into The Light

14/09/18
TREAT
Tunguska

14/09/18
DREAM CHILD
Until Death Do We Meet Again

14/09/18
GRAVE DIGGER
THE LIVING DEAD

14/09/18
URIAH HEEP
Living The Dream

CONCERTI

12/09/18
GORGASM + CENOTAPH + LOGIC OF DENIAL
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

14/09/18
WELICORUSS + GUEST TBA
FUCKSIA CLUB - ROMA

14/09/18
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

14/09/18
WARMBLOOD + IRA
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/09/18
RAVEN + GUESTS
HAPPY RANCH - CEMBRA (TN)

14/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

14/09/18
WITCHES OF DOOM + MALROVESCIO + VINNIE JONEZ BAND
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/09/18
WELICORUSS + GUEST TBA
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)

15/09/18
HAMMERFALL + GRAVE DIGGER + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
THERAPY?: online il nuovo lyric video
11/09/2018 - 23:53 (34 letture)

RECENSIONI
70
85
80
82
ALTRE NOTIZIE
11/09/2018 - 23:53
THERAPY?: online il nuovo lyric video
27/06/2018 - 16:57
THERAPY?: disponibile il video del nuovo singolo
19/06/2018 - 21:00
THERAPY?: nuovo album a settembre
09/12/2015 - 10:37
WACKEN OPEN AIR: aggiunti Snowy Shaw e Therapy?
12/02/2015 - 18:21
THERAPY?: annunciato il nuovo disco, ecco l'artwork
05/10/2012 - 08:03
THERAPY?: ecco gli opener dello show di Romagnano Sesia
10/01/2012 - 14:49
THERAPY?: guarda il video del nuovo singolo
09/12/2011 - 09:32
THERAPY?: ecco i dettagli del nuovo album
18/09/2011 - 21:53
THERAPY?: a febbraio il nuovo disco
24/01/2011 - 18:34
THERAPY?: registrano un nuovo album
ULTIME NOTIZIE
11/09/2018 - 23:48
VADER: annunciato il tour con gli Entombed A.D., tre date in Italia
11/09/2018 - 23:42
CIRITH UNGOL: ascolta il nuovo singolo
11/09/2018 - 16:54
FLAT EARTH: svelati i dettagli del disco di debutto
11/09/2018 - 16:52
ATTAN: tutto il nuovo 'End Of' ascoltabile in streaming
11/09/2018 - 16:50
SODOM: a novembre un nuovo EP
11/09/2018 - 16:35
YOB: online il video di 'Original Face'
11/09/2018 - 16:24
BLACK TIGER: a ottobre il primo full-length, ecco i dettagli
11/09/2018 - 16:15
BUILT-IN-OBSOLESCENCE: nuovo contratto con la MASD Records
11/09/2018 - 16:02
NWOIBM FEST: il 29 settembre a Bari per la terza edizione, ecco il programma
11/09/2018 - 15:48
SEPTICFLESH: dal vivo con un'orchestra a febbraio per registrare un DVD
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     