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UNCLE ACID AND THE DEADBEATS: nuovo brano ascoltabile in streaming
14/09/2018 - 11:07 (54 letture)

Giaxomo
Venerdì 14 Settembre 2018, 13.38.49
2
@InvictuSteele: già, ieri mi dimenticavo di loro tra le uscite imminenti (ottobre, se non ricordo male). Piacciono un sacco anche a me, dopo ascolto questo singolo... 😉
InvictuSteele
Venerdì 14 Settembre 2018, 12.13.40
1
Buon pezzo e stile un po differente dal loro solito, uno stoner acido più veloce e meno doom. Dopo quattro dischi si sentiva bisogno di una svolta. Mi piace molto questa band
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THE SMASHING PUMPKINS: online il singolo 'Silvery Sometimes (Ghosts)'
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