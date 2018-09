THE SMASHING PUMPKINS: online il singolo 'Silvery Sometimes (Ghosts)'

14/09/2018



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 Per me un ottimo pezzo. Leggero, certo, ma scritto molto bene e con un (finalmente) ottimo e bilanciato arrangiamento. 4 Non sono affatto d'accordo: la proposta musicale è sempre sulle stesse linee (ovviamente non è che siano giusto due...). Varietà musicale nel corso della carriera l'hanno avuta molto di piu i Paradise Lost, o i Type O Negative. 3 X Buried. Come si fa a dire che gli smashing Pumpkins non hanno mai brillato per varietà, quando sono una delle band più varie, eclettiche e fantasiose degli anni 90 se non di sempre? Poi che ormai scrivano pezzi più banali è un'altro paio di maniche... 2 Meglio di Solara sicuramente, anche come atmosfere mi riporta indietro di qualche anno. Brano che seppur leggero e musicalmente "semplice" si fa apprezzare. Chiaramente gli anni dei loro capolavori sono finiti da un pezzo e i nuovi album vanno presi per quello che sono senza paragonarli con le pietre miliari dei primi anni '90: qualunque album ne uscirebbe con le ossa frantumate. 1 Sono tornati (ancora) gli Smashing Pumpkins e ne sono contento: chiaramente sempre un po' la solita roba perché non hanno mai brillato per varietà musicale, ma sono uno di quei gruppi che se fanno album è sempre un bene.