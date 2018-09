WITHIN TEMPTATION: online copertina, tracklist ed il primo singolo da 'Resist'

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Per come la vedo io, pezzo ben fatto. Facendo un sillogismo puramente personale, è più o meno quello che mi sarei aspettata dai Kamelot: una bella virata elettronica in grado di rendere il sound moderno ma non banale. Bel lavoro di apertura; vedremo cosa c'è nel resto del disco. Ci sono i presupposti per attendersi qualche bella sorpresa. 2 Senza un tema portante degno di nota, noiosa, voce filtrata...pessima. Delusione al 100%. Ho il brutto presentimento che.... 1 Pro: - L'elettronica usata mi piace, porta un po' di freschezza in un brano che altrimenti sarebbe stato la solita roba. Apprezzo soprattutto il passaggio simil-dubstep ben mescolato alle chitarre: figata! - Il ritornello è estremamente catchy, si stampa in testa e non esce più; - L'intro riesce a essere molto originale per il contesto, pur ricordando vagamente "Crash and Burn" dal progetto solista di Sharon; - La voce di Jacoby Shaddix sta bene in questo contesto e le sue urla in pseudo-growl danno carattere al brano, anche se comunque gli è stato dato poco spazio. Contro: - Il ritornello e il pre-ritornello vengono ripetuti davvero troppe volte, motivo per cui temo che alla lunga questo brano possa stancare e nauseare; - Il testo è superficiale e cliché; - La voce di Sharon nel ritornello è stata modificata troppo, mentre nel resto del brano risulta un po' sforzata e quasi roca, cosa le impedisce di essere adeguatamente espressiva nel passaggio lento.