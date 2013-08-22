DYNAZTY: guarda il lyric video della titletrack del nuovo album

15/09/18
ABHORRENCE
Megahyrdothalassophobic
17/09/18
INVOCATION
The Mastery of the Unseen
19/09/18
SOULLINE
The Deep
20/09/18
THE THREE TREMORS
The Three Tremors
21/09/18
THE CRUEL INTENTIONS
No Sign of Relief
21/09/18
LYNYRD SKYNYRD
Live In Atlanta
21/09/18
DARK SARAH
The Golden Moth
21/09/18
VOIVOD
The Wake
21/09/18
JOE BONAMASSA
Redemption
21/09/18
MAYAN
Dhyana
15/09/18
WELICORUSS + GUEST TBA
DEDOLOR - ROVELLASCA (CO)
15/09/18
HAMMERFALL + GRAVE DIGGER + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
15/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
16/09/18
CANDLEMASS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
16/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY
EXENZIA - PRATO
17/09/18
BATUSHKA + AD NOCTEM FUNERIIS + VAJASS + ZOLFO
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
18/09/18
BATUSHKA + DARKEND
TRAFFIC LIVE - ROMA
18/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
19/09/18
BATUSHKA + DARKEND
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
LARGO VENUE - ROMA