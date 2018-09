LUCIFER`S FRIEND: annunciato il nuovo album

17/09/2018 - 14:30 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 2 Ciao @rik, e infatti la canzone Ride the sky è l'opener del debutto del 1970. E quindi posto che John Lawton è un fuoriclasse quello che ascolti da 16" a 22" non ti ricorda qualcosa di particolare? Chi sia venuto prima non lo so, ma le affinità ci sono 1 (imho) Qui siamo in pieno trip lisergico doom/hard rock dei seventies. Non solo la song, la voce del singer, ma la produzione che fa si che sembra una canzone riesumata da qualche vecchio e impolverato cassetto dimenticato non meno di quattro decadi fa ... a chi piace un certo 'sound' hard rock tipicamente anni 70 ci dia un ascolto ...(imho)