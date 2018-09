FIRENZE ROCKS: i The Cure si esibiranno come headliner il 16 giugno

19/09/2018 - 11:21 (317 letture)



17 "capelli cotonati, rossetto, fard e ombretto sono rock?". No. Non lo sono, come non lo sono Ziggy Stardust; gli Sweet; i Motley Crue; gli Hanoi Rocks; i Kiss; i New York Dolls; i Cinderella; i Faster Pussycat; i Twisted Sister; i Vain... 16 Però io non capisco cosa voglia dire musica da gay, primo perché sono etero, secondo perché ci sono gay che fanno musica. e sono gay punto. Make up? i Kiss, che piaccia o no, sono tra le bands di rock più importanti. Eppoi, nel black, ad esempio, non si usa make-up? Ma guarda caso i primi sono stati i Kiss 15 Bella merda! Gli emo degli anni 80 e 90. Se sono queste le premesse prevedo uno schifo di festival 14 Sono una band di professionisti, non fanno rock, non hanno mai fatto rock, hanno fatto new wave poi gothic pop, però sono meglio di tante schifezze di oggi, a me piacevano i Tears For Fears nel genere, però sono opinioni. Il rock è un'altra cosa e questa non è un'opinione 13 Ma perché la gente non sta zitta invece di dire puttanate?!?!?!?! 12 Quando la gente capisce di musica...alzo le mani 11 Almeno so che quel giorno lo salto. Comunque di fan per questa band ce ne sono tanti, specialmente tra i gay. 10 capelli cotonati, rossetto, fard e ombretto sono rock? Forse per l'occasione verra' rinominato Firenze Pops and Make Ups....che tristezza!!! 9 Con tutto il rispetto per i Cure che sono una grande band..però se non c'è del metal credo che di non andare nemmeno. Anche se rimango del parere che è bene che facciano questi festival..è già qualcosa di positivo, in Italia, tra Jovanotti e Ligabue vari..Comunque staremo a vedere, altrimenti cerco concerti più adatti a me. 8 Firenze..... Quasi rocks ora sono curioso di vedere i gruppi della giornata.... Simple Minds.... O similari non certo i Vader 7 Firenze..... Quasi rocks ora sono curioso di vedere i gruppi della giornata.... Simple Minds.... O similari non certo i Vader 6 Ma veramente i Cure fanno rock..?! 🤫 5 Ma esistono ancora? 4 Li adoro, vado sicuro 3 Mamma mia non li reggo. 2 Grandissimi, per ora ottima news. Anche se poi non andrò 1 Che delusione, speriamo nelle altre date.