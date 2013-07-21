SEROCS: online un altro brano

19/09/18
SOULLINE
The Deep
20/09/18
THE THREE TREMORS
The Three Tremors
21/09/18
THERAPY?
Cleave
21/09/18
VOIVOD
The Wake
21/09/18
JOE BONAMASSA
Redemption
21/09/18
MAYAN
Dhyana
21/09/18
THE CRUEL INTENTIONS
No Sign of Relief
21/09/18
Slash feat Myles Kennedy And The Conspirators
Living The Dream
21/09/18
SUPEFJORD
All WIll Be Golden
21/09/18
DARK SARAH
The Golden Moth
19/09/18
BATUSHKA + DARKEND
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
LARGO VENUE - ROMA
19/09/18
DEMILICH + GUESTS
SPAZIO LIGERA - MILANO
20/09/18
BATUSHKA + DARKEND
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
20/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
20/09/18
KORMAK + STILEMA + AMRAAM
LET IT BEER - ROMA
21/09/18
KARMIAN + DEMIURGON +HERCESIS
Associazione Culturale EKIDNA - SAN MARTINO SECCHIA (MO)
21/09/18
TOSSIC + GUESTS
EXENZIA - PRATO
22/09/18
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
AFTERLIFE LIVE CLUB - PERUGIA
22/09/18
ROCK LAND FESTIVAL
LEGEND CLUB - MILANO