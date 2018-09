Sarebbe stato davvero un bel brano, se solo non ci fosse stato al microfono anche l'insopportabile Henning Basse, col suo timbro sporchissimo e òa sua interpretazione da ubriaco perenne; lui è decisamente l'anello debole dei MaYaN. Anyway, all'interno dell'ottimo Dhyana ci sono brani molto più belli di questo, che forse è proprio il più brutto del lotto; non lo avrei scelto come singolo.