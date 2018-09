GRETA VAN FLEET: nuovo brano ascoltabile in streaming

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 30 anni fa i kingdom come facevano le stesse cose e vennero massacrati.questi hanno l'appoggio di virgin radio e se loro dicono che sono dei geni, io vi dico di ascoltare "led clones" di gary moore 1 Sprizza Zeppelin da ogni nota; gli Zeppelin del primo periodo. Quelli che partivano da un classico del blues, lo sentivano suonato dagli Small Faces, lo facevano proprio e lo trasformavano in un capolavoro. E a me piace tantissimo