STEVE PERRY: ecco il video di 'We're Still Here'

22/09/2018 - 07:45 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 ... Ci sta Fasanez .-)...io invece ultimamente sto attraversando una fase di ascolti violenti come non capitava da anni... 3 Sono di parte, però considerate che ha 69 primavere sulle spalle e che lui è sempre stata l'anima più melodica dei journey. A me invece piace, soprattutto questa canzone, la trovo ben fatta e soprattutto ben interpretata. Sarà che a me, passando gli anni, i gusti si ammorbidiscono 2 Rob, dopo aver ascoltate 3 canzoni, o forse 4, penso che purtroppo questo disco sarà molle come un fico...peccato. Me l'aspettavo, ma ci speravo...na palla 1 Moscia. Non ho trovato altri termini