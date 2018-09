Bel pezzo dinamico e sembra quasi incredibile che ci sia uno sputo di black metal visto il recente Dim Days of Dolor, anche se ormai si sono dati ad un symphonic power metal alla Nightwish poco interessante. Le aspettative che finora erano nulle rimangono tali, ma spero di potermi ricredere (ma so che non sarà così ahimè). Il video invece è atroce.