THE THREE TREMORS: guarda il lyric video di When The Last Scream Fades

22/09/2018 - 19:00 (49 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 1 La prima volta che sentii parlare dei Three tremors si trattava di Dickinson-Halford-Tate. Questi "chi sono"?