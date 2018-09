METALLICA: unica data a Milano l'8 maggio

24/09/2018 - 11:16 (362 letture)



16 Oppure in tutti i Media World d'Italia! 😏 A Mr. Hetfield i Ghost piacciono perché distribuisce Universal.. 🧐@Metal Shock: In prima fila per ricevere l'ostia. 😅 15 Beh il pack da 2199 euro con una maglietta e un poster (occhio che due potrebbe far fallire l'azienda Metallica) e foto e autografo ci sta. Prezzi popolarissimi 14 Angus71 commento 1: si possono sempre comprare in negozio, ad esempio da Mariposa a Milano. 13 Prevedo 90 ma biglietti "normali" saranno pochissimi ,mi sa. 12 ...anche secondo me un 100 bomb€ potrebbe essere realistico, ormai i ticket dei nomi grossi ballano lì intorno 11 Anch'io ci sto facendo un pensierino. Ultima volta li ho visti al big4 (2011 ). Come prezzi prevedo una bel centone: MOROSINI DOCET 10 Non è ancora stato comunicato nulla in merito al costo dei biglietti 9 Saranno vent'anni che non li vedo, ma in coppia con i Ghost potrei farci pure un pensierino. Il punto è: how much? Perché alla fine non ho mica capito quanto vogliono per un biglietto "normale". Mi sento come @angus71 8 blackticket a parte ( 598 eur ) , quanto costa per i comuni mortali ? 7 james è un grande fan dei ghost, sicuramente un amico del papa, c'è anche un amatoriale su youtube dove lo riprendono a guardare lo show dei ghost e mima la batteria cantando a voce alta i pezzi. Sarà sicuramente una bella giornata perchè il luogo è gigantesco, un po' meno per chi viene da fuori perchè è una zona molto incasinata, fatto con i maiden a luglio mai più. 6 Se ci va Obscure in prima fila fa' tiro a segno coi Ghost.. 5 \M/ ammè ammè ammè ammè.... mi gofdo i ghost e poi lancio di tutto a quel picio di lars! EVVIVA Yeaahhhh\M/ ammè ammè ammè ammè.... mi gofdo i ghost e poi lancio di tutto a quel picio di lars! EVVIVA 4 Per i Ghost prima fila per Obscure e Noncha!! Ahahahah!! 3 Qui ci sara' mezzo mondo..altro che Firenze rock! Ghost e Metallica in coppia venderanno più biglietti di quanti panettoni si vendono a Natale! Una manna dal cielo..per chi ha organizzato! 2 Se vado a vederli mi sa che dovrò optare per la data di Zurigo di venerdì, durante la settimana per me é praticamente impossibile 1 belli i tempi quando andavi a comprare i biglietti in negozio. ora non si capisce 'na mazza. sto invecchiando.