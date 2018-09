WITHIN TEMPTATION: ecco il video di 'The Reckoning'

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 2 balle la canzone ed il video…….. 3 Concordo: video benfatto, ma un po' sconclusionato. Però si adatta bene al brano e anche al (presunto) concept sci-fi dell'album. 2 . Dai mi fa piacere se Sharon si prende delle soddisfazioni professionali dopo il brutto momento personale. Vi sembrera' un discorso stupido ma io lo penso. Mi dispiace invece x me che facciano musica che non rientra nei miei gusti. Pazienza ... Concordo con Beta, Sharon stupenda!!! Video un po' sconclusionato ma ambientazione adatta al pezzo. x me questo nuovo corso dei Within Temptation avra' molto successo di classifica se continuano cosi'. 3 date del tour europeo gia' sold out. Dai mi fa piacere se Sharon si prende delle soddisfazioni professionali dopo il brutto momento personale. Vi sembrera' un discorso stupido ma io lo penso. Mi dispiace invece x me che facciano musica che non rientra nei miei gusti. Pazienza... 1 Sharon in versione eroina sci-fi di Serenity è stupenda ** Il video non è entusiasmante, ma mi piace tantissimo l'ambientazione fantascientifica sulla falsariga di Star Wars ^^