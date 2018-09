VED BUENS ENDE: a dicembre la ristampa di 'Written in Waters'

25/09/2018 - 07:11 (128 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 Bene, è da un po' che avrei voluto prenderlo ma su discogs lo vendono a prezzi allucinanti 4 Album leggendario. Adoro queste ristampe 3 Poco da dire su questo album, seminale come pochi nel suo genere. La ristampa mi interessa molto devo dire, perchè all'epoca me lo feci "solo" doppiare. 2 Càspita. 1 Puro culto