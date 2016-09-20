ANAAL NATHRAKH: online l'audio di un nuovo brano

25/09/18
TO END IT ALL
Scourge of Woman
25/09/18
SINATRAS
God Human Satan
26/09/18
OSSUARY ANEX
Holy Blasphemition
27/09/18
STELLAR DESCENT
The Future is Dark
28/09/18
VULCAIN
Vinyle
28/09/18
LIVEKILL
Turned To Grey
28/09/18
BONEHUNTER
Children of the Atom
28/09/18
WOLFHEART
Constellation of the Black Light
28/09/18
ANAAL NATHRAKH
A New Kind Of Horror
28/09/18
EVILON
Leviathan
28/09/18
HOUR OF PENANCE
ENJOY CLUB - VICENZA
28/09/18
GRAVEYARD + BOMBUS
ZONA BRONSON - BOLOGNA
28/09/18
THE SECRET + GUESTS
KRAKATOA FEST - TPO - BOLOGNA
28/09/18
EDU FALASCHI
DEFRAG - ROMA
28/09/18
SVLFVR + GUESTS
EXENZIA - PRATO
29/09/18
GRAVEYARD + BOMBUS
BLOOM - MEZZAGO (MI)
29/09/18
EDU FALASCHI + ACID TREE + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA
29/09/18
TORCHIA
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
29/09/18
NWOIBM FEST
GARAGESOUND - BARI
29/09/18
GO! FEST
CSOA SPARTACO - ROMA