      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/09/18
STELLAR DESCENT
The Future is Dark

28/09/18
ANAAL NATHRAKH
A New Kind Of Horror

28/09/18
NECRONOMICON (GER)
Unleashed Bastards

28/09/18
EVILON
Leviathan

28/09/18
RUNNING WILD
Pieces Of Eight - The Singles, Live and Rare 1984 – 1994"

28/09/18
NAZARETH
Loud & Proud! The Box Set

28/09/18
RIVERSIDE
Wasteland

28/09/18
WOLFHEART
Constellation of the Black Light

28/09/18
ELEIM
Freak

28/09/18
VULCAIN
Vinyle

CONCERTI

28/09/18
HOUR OF PENANCE
ENJOY CLUB - VICENZA

28/09/18
GRAVEYARD + BOMBUS
ZONA BRONSON - BOLOGNA

28/09/18
THE SECRET + GUESTS
KRAKATOA FEST - TPO - BOLOGNA

28/09/18
EDU FALASCHI
DEFRAG - ROMA

28/09/18
SVLFVR + GUESTS
EXENZIA - PRATO

29/09/18
GRAVEYARD + BOMBUS
BLOOM - MEZZAGO (MI)

29/09/18
EDU FALASCHI + ACID TREE + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

29/09/18
TORCHIA
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)

29/09/18
NWOIBM FEST
GARAGESOUND - BARI

29/09/18
GO! FEST
CSOA SPARTACO - ROMA
ALL THAT REMAINS: svelati i primi dettagli del nuovo disco
27/09/2018 - 07:25 (32 letture)

Carlo-Antonio Villaggi
Giovedì 27 Settembre 2018, 9.44.53
1
Non è un po' scopiazzata da quella di Predator's Portrait dei Soilwork?
RECENSIONI
50
65
ARTICOLI
31/12/2010
Live Report
ALL THAT REMAINS + SOILWORK + CALIBAN + BLEED FROM WITHIN + NEAERA
Magazzini Generali, MIlano, 14/12/2010
 
ALTRE NOTIZIE
27/09/2018 - 07:25
ALL THAT REMAINS: svelati i primi dettagli del nuovo disco
17/09/2018 - 10:11
ALL THAT REMAINS: ascolta la nuova 'Fuck Love'
03/08/2017 - 20:44
ALL THAT REMAINS: guarda il video della cover di The Thunder Rolls
30/04/2017 - 11:00
ALL THAT REMAINS: il video di 'Madness'
13/04/2017 - 20:18
ALL THAT REMAINS: ecco un nuovo lyric video
23/03/2017 - 19:58
ALL THAT REMAINS: guarda il lyric video di Halo
27/02/2017 - 18:37
ALL THAT REMAINS: ecco il lyric video di Madness
02/02/2017 - 19:49
ALL THAT REMAINS: due nuovi brani disponibili
08/12/2015 - 18:30
ALL THAT REMAINS: nuovo video disponibile
24/09/2015 - 23:34
ALL THAT REMAINS: fuori la bassista, annunciato il sostituto
ULTIME NOTIZIE
27/09/2018 - 07:19
ANAAL NATHRAKH: il nuovo disco ascoltabile in streaming
26/09/2018 - 18:39
MULE SKINNER: tutti i dettagli del nuovo disco
26/09/2018 - 18:16
EMBRYONIC CELLS: svelata la copertina di 'Horizon'
26/09/2018 - 18:00
BUCKCHERRY: iniziate le registrazioni del nuovo album
26/09/2018 - 17:47
RADIANT: ecco il primo singolo dal loro album di debutto
26/09/2018 - 17:40
ARTILLERY: annunciato il nuovo album in uscita a novembre
26/09/2018 - 17:31
MASTER: diffuso un altro estratto dal nuovo disco
26/09/2018 - 17:20
JEFF SCOTT SOTO: ascolta la cover di ''What Was''
26/09/2018 - 17:13
CHROME DIVISION: a novembre il nuovo album
26/09/2018 - 16:53
SKULL PIT: presentato il singolo e i dettagli del disco di esordio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     