WARREL DANE: ascolta un nuovo brano

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27/09/2018 - 17:02 (106 letture)

velvetanubi
Giovedì 27 Settembre 2018, 17.46.07
1
non me la sento di commentare la canzone, solo il mio più sentito ringraziamento per tutto il supporto che la sua voce mi ha dato e continuerà a darmi.
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