      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/09/18
BONEHUNTER
Children of the Atom

28/09/18
EVILON
Leviathan

28/09/18
NAZARETH
Loud & Proud! The Box Set

28/09/18
LIVEKILL
Turned To Grey

28/09/18
ELEIM
Freak

28/09/18
WOLFHEART
Constellation of the Black Light

28/09/18
BLACK FUNERAL
The Dust and Darkness

28/09/18
HORRENDOUS
Idol

28/09/18
REVOCATION
The Outer Heaven

28/09/18
GORY BLISTER
1991. Bloodstained

CONCERTI

28/09/18
HOUR OF PENANCE
ENJOY CLUB - VICENZA

28/09/18
GRAVEYARD + BOMBUS
ZONA BRONSON - BOLOGNA

28/09/18
THE SECRET + GUESTS
KRAKATOA FEST - TPO - BOLOGNA

28/09/18
EDU FALASCHI
DEFRAG - ROMA

28/09/18
SVLFVR + GUESTS
EXENZIA - PRATO

29/09/18
GRAVEYARD + BOMBUS
BLOOM - MEZZAGO (MI)

29/09/18
EDU FALASCHI + ACID TREE + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA

29/09/18
TORCHIA
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)

29/09/18
NWOIBM FEST
GARAGESOUND - BARI

29/09/18
GO! FEST
CSOA SPARTACO - ROMA
GAMA BOMB: online il video di 'Give Me Leather'
28/09/2018 - 15:09 (23 letture)

RECENSIONI
78
75
ALTRE NOTIZIE
28/09/2018 - 15:09
GAMA BOMB: online il video di 'Give Me Leather'
07/09/2018 - 11:45
GAMA BOMB: ecco il video di ''Bring Out The Monster''
18/08/2018 - 08:57
GAMA BOMB: disponibile il lyric video del nuovo singolo
03/08/2018 - 16:12
GAMA BOMB: ad ottobre il sesto disco, ecco i dettagli
25/04/2016 - 22:25
GAMA BOMB: disponibile il video del nuovo singolo
24/10/2015 - 07:28
GAMA BOMB: ecco il video di 'Ninja Untouchables/Untouchable Glory'
16/10/2015 - 16:51
GAMA BOMB: ascolta un nuovo brano
03/09/2015 - 10:12
GAMA BOMB: svelati titolo ed artwork del prossimo disco
17/12/2013 - 00:38
GAMA BOMB: online il video di 'Backwards Bible'
20/03/2013 - 19:49
GAMA BOMB: il nuovo video è online
ULTIME NOTIZIE
28/09/2018 - 16:45
UNEARTH: nuovo lyric video online
28/09/2018 - 16:27
NANOWAR OF STEEL: svelate tracklist e cover del nuovo album
28/09/2018 - 16:09
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: a novembre la ristampa dei primi due dischi
28/09/2018 - 16:08
AMARANTHE: diffuso il video di 'Countdown'
28/09/2018 - 15:49
SABATON: a novembre una nuova edizione di ''Carolus Rex''
28/09/2018 - 15:44
AUTHOR & PUNISHER: online un altro estratto da 'Beastland'
28/09/2018 - 15:33
PRIMAL FEAR: disponibile il lyric video di 'Crucify Me'
28/09/2018 - 15:26
HOODED MENACE: torna il batterista Pekka Koskelo, ufficializzata la nuova line-up
28/09/2018 - 15:14
VREID: tutto 'Lifehunger' ascoltabile in streaming
28/09/2018 - 10:13
UNCLE ACID AND THE DEADBEATS: disponibile un nuovo brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     