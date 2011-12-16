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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
TERRORIZER: ascolta la titletrack del nuovo disco
29/09/2018 - 07:30 (69 letture)

gianmarco
Sabato 29 Settembre 2018, 11.52.48
2
grandi , pete commando sandoval e lee harison nella stessa band wow .
lisablack
Sabato 29 Settembre 2018, 11.23.12
1
Mi piace alla grande..
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01/03/2018
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Circolo Colony, Brescia, 23/02/2018
 
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