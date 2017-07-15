CHILDRENN: online il video di 'Sing Sing Electric'

29/09/18
VITJA
Mistaken
30/09/18
NECANDI HOMINES
Black Hole
02/10/18
ARCANE TALES
Legacy of the Gods
02/10/18
SUICIDE FOREST
Suicide Forest
05/10/18
MONUMENTS
Phronesis
05/10/18
STEVE HACKETT
Broken Skies - Outspread Wings (1984-2006)
05/10/18
THE EXPLODING EYES ORCHESTRA
II
05/10/18
WINHAND
Eternal Return
05/10/18
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05/10/18
DEATHHAMMER
Chained to Hell
29/09/18
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29/09/18
EDU FALASCHI + ACID TREE + GUESTS
ARCI TOM - MANTOVA
29/09/18
TORCHIA
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
29/09/18
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GARAGESOUND - BARI
29/09/18
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29/09/18
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GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
29/09/18
MESMERIZE + NIB + OUT OF MIND
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
29/09/18
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CPO COLAPESCE - CATANIA
29/09/18
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TNT CLUB - MILANO
29/09/18
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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)