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30/09/18
DUFRESNE + SAINT LEAGUE + MODERNTEARS' + AGAINST THE OCEAN + BACKBAY.BAND + DRY YOUR EYES + IN AT 4
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

30/09/18
TORCHIA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

30/09/18
VIRTUAL SYMMETRY + LOST JOURNEY
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

30/09/18
THE ARISTOCRATS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

02/10/18
EUROPE
ESTRAGON - BOLOGNA

03/10/18
PRIMAL FEAR + RIOT V
LEGEND CLUB - MILANO

04/10/18
E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
EXENZIA - PRATO

04/10/18
DEWFALL + SHORES OF NULL + VETRARNOTT
GARAGESOUND - BARI

05/10/18
SAXON + FM + RAVEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

05/10/18
ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
INFESTUS: online un altro brano
30/09/2018 - 13:26 (33 letture)

RECENSIONI
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