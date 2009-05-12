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PRIMAL FEAR + RIOT V + EXISTANCE
LEGEND CLUB - MILANO

04/10/18
E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
EXENZIA - PRATO

04/10/18
DEWFALL + SHORES OF NULL + VETRARNOTT
GARAGESOUND - BARI

05/10/18
SAXON + FM + RAVEN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

05/10/18
ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/10/18
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TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

05/10/18
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05/10/18
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URN: firmano per la Season of Mist
01/10/2018 - 15:45 (60 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
04/08/2018
Live Report
NOTTE ROCK: LICH + LIBERAZIONE + 600000 MOUNTAINS + SATURN DATE
Parco Urbano, S. Lucia del Mela (ME), 28/07/2018
24/06/2018
Live Report
FIRENZE ROCKS - OZZY OSBOURNE + GUESTS
Visarno Arena, Firenze, 17/06/2018
09/04/2018
Articolo
SECRETS OF MY KINGDOM: RETURN TO DIMENSIONS UNKNOWN
Nel mondo di Mortiis
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
01/02/2016
Live Report
AVERSIONS CROWN + RINGS OF SATURN + A NIGHT IN TEXAS + WORMHOLE + HUMAN IMPROVEMENT PROCESS
@Cycle Club, Calenzano (FI), 28/1/2016
25/09/2015
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SATURNUS + HELEVORN
Padiglione 14, Collegno (TO) 20/09/2015
16/05/2014
Live Report
RECKLESS LOVE + BURNING BLACK + LIPSTICK + WICKED STARRR
Traffic Live Club, Roma, 09/05/2014
15/01/2014
Live Report
SATURNUS + DOOMRAISER + THE FORESHADOWING + SHORE OF NULL + (ECHO)
Circolo Colony, Brescia, 11/01/2014
15/07/2013
Intervista
PENSEES NOCTURNES
L'Arte per sconfiggere la Noia.
24/06/2013
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AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
08/05/2013
Intervista
AS THEY BURN
Vita, Baguettes & Breakdown
10/12/2011
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KARMA TO BURN + CAMION
Sinister Noise, Roma, 04/12/2011
12/04/2011
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ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
27/09/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + KORN
Palasharp, Milano, 22/09/2010
14/07/2010
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OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
06/03/2010
Live Report
LAMB OF GOD + JOB FOR A COWBOY + AUGUST BURNS RED + BETWEEN THE BURIED AND ME
Alpheus, Roma, 24/02/2010
15/12/2009
Live Report
AHAB + IN MOURNING
Kolony Metal Fest
25/05/2009
Intervista
PENSEES NOCTURNES
Dalla Francia con dolore
12/05/2009
Intervista
MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
 
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