BEHEMOTH: online il video della nuova 'Bartzabel'

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01/10/2018 - 16:53 (154 letture)

lisablack
Lunedì 1 Ottobre 2018, 18.57.06
3
Li adoro anch'io..spero in un bel disco. Il brano? Atmosferico senz'altro, un po' lento..Nergal accelera come solo tu sai fare!!
Diamond
Lunedì 1 Ottobre 2018, 17.41.09
2
Molto atmosferico, direi che ci siamo
Morlock
Lunedì 1 Ottobre 2018, 17.10.55
1
Si vi adoro.....ma questo pezzo proprio non mi piace
RECENSIONI
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