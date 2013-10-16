VANHELGD: online un altro brano

02/10/18
SUICIDE FOREST
Suicide Forest
02/10/18
ARCANE TALES
Legacy of the Gods
05/10/18
THE EXPLODING EYES ORCHESTRA
II
05/10/18
MONUMENTS
Phronesis
05/10/18
INIRA
Gray Painted Garden
05/10/18
WINHAND
Eternal Return
05/10/18
STEVE HACKETT
Broken Skies - Outspread Wings (1984-2006)
05/10/18
DEATHHAMMER
Chained to Hell
05/10/18
EARTHSHIP
Resonant Sun
05/10/18
BLACK PEAKS
All That Divides
02/10/18
EUROPE
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03/10/18
PRIMAL FEAR + RIOT V + EXISTANCE
LEGEND CLUB - MILANO
04/10/18
E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
EXENZIA - PRATO
04/10/18
DEWFALL + SHORES OF NULL + VETRARNOTT
GARAGESOUND - BARI
05/10/18
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
05/10/18
ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/10/18
E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)
05/10/18
GLI ATROCI
DEFRAG - ROMA
05/10/18
DRAGONHAMMER + THE GREAT DIVIDE + SKULL JACK
TRAFFIC CLUB - ROMA
05/10/18
HANIWA + GUESTS
EXENZIA - PRATO