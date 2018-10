Come il precedente singolo ricalca un pò le sonorità di Affinity, più incline al prog anni '80 piuttosto e con meno (anche se qui e là sempre presenti) influenze seventies. Molto più classica anche in termini di struttura, con un bridge semi-strumentale al centro che esplode in un crescendo vagamente alla "The Ocean" e una chiusura epica (gli ultimi 2 minuti sono eccezionali). Ottimo brano, mi aspetto l'ennesimo centro pieno!