METAL CHURCH: svelata la data di pubblicazione del nuovo disco

04/10/2018 - 18:44 (132 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 4 Sono già in spasmodica attesa! Il precedente mi era piaciuto, incrocio le dita! 3 Ciao Lisa abbiamo scritto contemporaneamente piu’ o meno lo stesso commento, hahaha! 😃 2 Mmm..poco per giudicare, bella notizia però! 1 Uno dei miei gruppi preferiti dagli anni 80, non vedo l’ora di sentire il nuovo album! 😃 Questo teaser e’ troppo breve x giudicare ma il marchio di fabbrica c’e’ tutto, gia’ questo fa ben sperare! 🤟🏻