Che bella giornata! Ennesimo ottimo brano dei Greta, questa volta calmo e riflessivo e pacifico, nuovo brano dei The Struts, che per chi non li conoscesse sono un'ottima band hard rock glam (ma anni 70') sullo stile dei Queen che hanno già fatto un disco nel 2016 e fra un po' esce il nuovo, nuovo singolo delle Burning Witches (HEAVY METAL!), ed il nuovo disco degli High on Fire.....ché venerdì.