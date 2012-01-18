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10/10/18
SABER TIGER
Obscure Diversity

10/10/18
VALKYRIA
Tierra Hostil

12/10/18
DARKNESS
First Class Violence

12/10/18
BENIGHTED
Dogs Always Bite Harder Than Their Master (EP)

12/10/18
CURSUS BELLUM
Ex Nihilo Nihil Fit

12/10/18
ATREYU
In Our Wake

12/10/18
OUTER HEAVEN
Realms Of Eternal Decay

12/10/18
BEYOND CREATION
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12/10/18
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Grinding Bombing Thrashing

12/10/18
TERRORIZER
Caustic Attack

CONCERTI

06/10/18
MEDIEVAL BORDELLO
ARCI TOM - MANTOVA

06/10/18
ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE)
LOFT - TRIESTE

06/10/18
E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
TITTY TWISTER - PARMA

06/10/18
GLI ATROCI
GARAGE SOUND - BARI

06/10/18
SWORD FEST
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

06/10/18
TEMPERANCE + LIONSOUL
MEPHISTO CAFE' - ALESSANDRIA

06/10/18
DRAGONHAMMER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

06/10/18
RITES OF NECROTHEISM (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

07/10/18
ANCESTORS + ELDER
LEGEND CLUB - MILANO

07/10/18
SENTIENT HORROR + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
PSYCROPTIC: diffuso il singolo ''Directive''
06/10/2018 - 10:27 (33 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/04/2016
Live Report
GORGUTS + PSYCROPTIC + DYSRHYTHMIA + NERO DI MARTE
Circolo Colony, Brescia (BS), 06/04/2016
04/03/2012
Live Report
ORIGIN + PSYCROPTIC + LENG TCH'E + DICTATED
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 29/02/2012
 
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PSYCROPTIC: ascolta il nuovo singolo
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