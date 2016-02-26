BURNING WITCHES: online il video della titletrack del secondo disco

10/10/18
SABER TIGER
Obscure Diversity
10/10/18
VALKYRIA
Tierra Hostil
12/10/18
DARKNESS
First Class Violence
12/10/18
BENIGHTED
Dogs Always Bite Harder Than Their Master (EP)
12/10/18
CURSUS BELLUM
Ex Nihilo Nihil Fit
12/10/18
ATREYU
In Our Wake
12/10/18
OUTER HEAVEN
Realms Of Eternal Decay
12/10/18
BEYOND CREATION
Algorythm
12/10/18
NUCLEAR HOLOCAUST
Grinding Bombing Thrashing
12/10/18
TERRORIZER
Caustic Attack
06/10/18
MEDIEVAL BORDELLO
ARCI TOM - MANTOVA
06/10/18
ERIK MARTENSSON & MAGNUS HENRIKSSON (ECLIPSE)
LOFT - TRIESTE
06/10/18
E-FORCE + FLAMING WREAKAGE + VEXOVOID
TITTY TWISTER - PARMA
06/10/18
GLI ATROCI
GARAGE SOUND - BARI
06/10/18
SWORD FEST
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
06/10/18
TEMPERANCE + LIONSOUL
MEPHISTO CAFE' - ALESSANDRIA
06/10/18
DRAGONHAMMER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
06/10/18
RITES OF NECROTHEISM (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
07/10/18
ANCESTORS + ELDER
LEGEND CLUB - MILANO
07/10/18
SENTIENT HORROR + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)