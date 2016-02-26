BURNING WITCHES: online il video della titletrack del secondo disco

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06/10/2018 - 16:27 (55 letture)

lisablack
Sabato 6 Ottobre 2018, 17.44.37
2
Brave ragazze!! E vaiiii!!
Metal Shock
Sabato 6 Ottobre 2018, 17.25.26
1
Queste ragazze non sono niente male, già il primo disco mi era piaciuto adesso aspetto questo. Come si suol dire....HEAVY METAL!!!!
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