DISTURBED: ascolta un nuovo brano

12/10/18
SEVENTH WONDER
Tiara
12/10/18
DARKNESS
First Class Violence
12/10/18
OUTER HEAVEN
Realms Of Eternal Decay
12/10/18
BEYOND CREATION
Algorythm
12/10/18
IRON REAGAN
Dark Days Ahead
12/10/18
TERRORIZER
Caustic Attack
12/10/18
KADAVAR (GER)
Live In Copenhagen
12/10/18
BLACK TIGER
Black Tiger
12/10/18
NUCLEAR HOLOCAUST
Grinding Bombing Thrashing
12/10/18
BENIGHTED
Dogs Always Bite Harder Than Their Master (EP)
12/10/18
NECROT
TIKITAKA VILLAGE - PESCARA
12/10/18
DEAFHEAVEN + INTER ARMA
CENTRO SOCIALE TPO - BOLOGNA
12/10/18
AVULSED + PERFIDIOUS + BLOODTRUTH + LECTERN
TRAFFIC CLUB - ROMA
12/10/18
MONUMENTS + VOLA + GUESTS TBA
CS BOCCIODROMO - VICENZA
12/10/18
BORN TO FLY FESTIVAL (day 1)
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
12/10/18
SUICIDAL CAUSTICITY + HATEWORLD + MENSTRUOPHAGIST
EXENZIA - PRATO
12/10/18
AND HARMONY DIES + DAMNATION GALLERY + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
12/10/18
KALEDON + FROZEN CROWN
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
13/10/18
NECROT
CPA - FIRENZE
13/10/18
AVULSED + PERFIDIOUS + HORRID + SUDDEN DEATH
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)