AVANTASIA: 'Moonglow' uscirà l'1 febbraio, ecco i dettagli

L’ultimo disco l’ho adorato, le doti di compositore di questo ragazzo prodigio sono indiscutibili, curioso vedere come s’è letteralmente mangiato quello che aveva detto dopo ghostlights cioè che avrebbe messo in stand by avantasia a tempo indeterminato perché gestire quel progetto era estenuante a livello fisico e mentale ed era scoppiato (intervista su rock hard). Evidentemente l’ispirazione e la passione hanno avuto la meglio sullo stress e la fatica e sono contento per lui.