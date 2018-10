THE SMASHING PUMPKINS: guarda il video di 'Silvery Sometimes (Ghosts)'

15/10/2018 - 10:19 (113 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 Il pezzo lo trovo pessimo ed insignificante ma il vedere Mark mi ha portato indietro nel tempo: i primi due dischi dei Sugar Ray erano fenomenali...Mean machine My daddy said son your gonna drive me to drinkin'!!! 3 Mi dispiace, ma per me è proprio terribile: inutile, brutto e ed eccessivamente prolisso. Peccato, perchè invece il brano ha i classici tre minuti che in questo caso sono sufficienti e perfetti per un buon singolo. 2 Ma guarda te chi è riemerso dalle nebbie del passato. Quanto ho pogato su Mean Machine! E il debutto era proprio un bel cd 1 Ma 'nvedi te come si è ingrassato Mark Mcgrath (i primi due dischi dei Sugar Ray erano veramente spassosi).