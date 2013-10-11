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15/10/18
THE AMITY AFFLICTION + THE PLOT IN YOU + DREAM STATE + ENDLESS HEIGHTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

16/10/18
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17/10/18
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17/10/18
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17/10/18
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18/10/18
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19/10/18
TAAKE + BÖLZER + SLEGEST
LEGEND CLUB - MILANO

19/10/18
FRACTAL UNIVERSE + GUESTS
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19/10/18
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19/10/18
INJURY + VEXOVOID + BROWBEAT
LA TENDA - MODENA
DEWFALL: in streaming tutto il nuovo album
15/10/2018 - 12:09 (31 letture)

RECENSIONI
64
ARTICOLI
04/05/2014
Live Report
TAAKE + DEWFALL + VIDHARR + BLIND HORIZON
Traffic Club, Roma, 29/04/2014
 
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