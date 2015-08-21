ANOMALIE: nuovo video disponibile in streaming

19/10/18
SACRAL RAGE
Beyond Celestial Echoes
19/10/18
ARCTURUS
Sideshow Symphonies
19/10/18
NORTHWARD
Northward
19/10/18
SOULFLY
Ritual
19/10/18
HATESPHERE
Reduced To Flesh
19/10/18
SILENT BULLET THEORY
Divine Ways of Chaos
19/10/18
WHITE WIDDOW
Victory
19/10/18
VALDUR
Goat Of Iniquity
19/10/18
SALIVA
10 Lives
19/10/18
LANDMVRKS
Fantasy
18/10/18
CALIGULA`S HORSE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
19/10/18
TAAKE + BÖLZER + SLEGEST
LEGEND CLUB - MILANO
19/10/18
FRACTAL UNIVERSE + GUESTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
19/10/18
VADER + ENTOMBED A.D. + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
19/10/18
INJURY + VEXOVOID + BROWBEAT
LA TENDA - MODENA
19/10/18
CARCHARODON + KURT RUSSHELL + GREENPHETAMINE
L'ANGELO AZZURRO CLUB - GENOVA
19/10/18
CRYING STEEL + GUESTS
LET IT BEER - ROMA
20/10/18
ROSS THE BOSS + BULLET + CRYSTAL VIPER
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
20/10/18
AZAGHAL + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/10/18
FRACTAL UNIVERSE + GUESTS TBA
THE FACTORY - VERONA