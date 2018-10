BEAST IN BLACK: tornano a febbraio con 'From Hell With Love'

17/10/2018 - 20:33 (81 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 1 Sono molto curiosa di sentirlo e spero di vederli in tour, l'anno scorso mancati x poco con i Rhapsody. Cantante strepitosamente versatile, ciò che fa con questo gruppo è solo una minima parte del suo grande talento.