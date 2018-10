BAD RELIGION: pubblicato un nuovo brano

18/10/2018 - 12:16 (177 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 9 Mi sono sempre piaciuti un sacco: melodici, veloci, bella voce, canzoni da 2-3 minuti che dicono tutto e bene senza inutili orpelli. E incredibilmente non ho mai comprato nulla di loro. 8 Bel pezzo , veloce e melodico come da tradizione.....ma how could hell be any worst non ce lo mettiamo.......sarebbe un vero peccato , grandissimi Bad Religion!! 7 ...davvero niente male... è bello avere delle certezze nella vita! 6 Generator (l'album) ha anche dei bei testi (come quasi tutti i loro scritti). Sembrano innocui invece sono rasoiate Giustoooo, imperdonabile errore!Generator (l'album) ha anche dei bei testi (come quasi tutti i loro scritti). Sembrano innocui invece sono rasoiate 5 @Silvia, Generator é una delle mie canzoni preefrite del gruppo infatti. Io a quella lista aggiungerei anche Against the grain comunque 4 @Area, sì certo (fra l'altro adoro Generator!) infatti mi riferivo a questo pezzo, se ci pensi ci sono tutti i loro stilemi 😀./// Concordo con Carmine, sarebbe bello leggere le recensioni di No Control, Generator e Recipe for Hate che x me sono i più rappresentativi oltre a Suffer. Poi avete Griso che in questo campo è eccellente 😊 3 Cavoli da quanti anni che non li ascolto... da adolescente i CD di Suffer e No Control li ho amati. @Silvia, beh la formula l'han cambiata anche spesso... non parlo solo di into the unknown (che io conosco solo di nome) ma anche dei dischi che fecero con la major o anche solo Generator. 2 Not bad! Solo una cosa: qualcuno scriva la recensione di No Control! 1 Mitici, fra i pochissimi che si possono permettere di non cambiare formula e fare sempre centro