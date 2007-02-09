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FRACTAL UNIVERSE + GUESTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

19/10/18
VADER + ENTOMBED A.D. + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

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INJURY + VEXOVOID + BROWBEAT
LA TENDA - MODENA

19/10/18
CARCHARODON + KURT RUSSHELL + GREENPHETAMINE
L'ANGELO AZZURRO CLUB - GENOVA

19/10/18
CRYING STEEL + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

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ROSS THE BOSS + BULLET + CRYSTAL VIPER
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

20/10/18
AZAGHAL + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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FRACTAL UNIVERSE + GUESTS TBA
THE FACTORY - VERONA

20/10/18
VADER + ENTOMBED A.D. + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
SICK OF IT ALL: ascolta la titletrack del nuovo disco
19/10/2018 - 10:43 (44 letture)

Silvia
Venerdì 19 Ottobre 2018, 13.42.27
2
È vero live sono incredibili! Comunque carino questo pezzo! 😊
Hattori hanzo
Venerdì 19 Ottobre 2018, 13.32.48
1
N.Y.H.C. Worldwide!!! Fra un po' suonano a Milano , live sono sempre meglio!!!
RECENSIONI
s.v.
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