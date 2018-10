MYLES KENNEDY: ecco il video di 'The Great Beyond'

22/10/2018 - 12:11 (130 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 Condivido. E' un grande cantante ma sovraesposto è dire poco. 3 Un po’ ha ragione testamatta, io l’ho scoperto anni fa in pieno delirio cornelliano, e siccome lui si ispira molto a cornell ho cominciato a seguire gli alter bridge, che sono ottimi ma non riescono ad appassionarmi ed emozionarmi come i soundgarden. Ultimamente myles è ovunque, una specie di mike portnoy della voce. Un po’ come soto, è un ottimo artista, ma essendo ovunque alla fine poi si perde interesse 2 Testamatta ride ha ragione. Ma questa mi sembra una canzone veramente meravigliosa. 1 In un modo o nell'altro questo è sempre tra gli zebedei