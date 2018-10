SLIPKNOT: con Amon Amarth, Testament e molti altri il 27 giugno a Bologna

Andrei per Slipknot e Lacuna Coil, ma tanto non potrò andarci quindi...niente. 5 Ci si lamenta dei metallica e degli iron e poi d'estate ti calano questo due di picche…gli slipknot è uno di quei gruppi del giro metal che ho sempre detestato, speriamo almeno che facciano un rock in castle a verona all'altezza di quello appena passato altrimenti meglio andarsene in spiaggia a cervia a vedere le ragazze in bikini 4 I testament sotto gli slypknot... che schifo... 3 @Silvia, ma va? Grande Corey, mi tocca fare i complimenti a uno Slipknot pensa te... 2 Grande bill comunque Attenzione a non esibire il cellulare nelle prime file, altrimenti Corey si arrabbia e lo fa sparire, hahaha!Grande bill comunque 1 Se non avessi già preso il biglietto per i metalllica acquisterei questo senza pensarci due volte. Concerto pazzesco che vale tutti i soldi del biglietto e il viaggio fino a Bologna per quanto mi riguarda