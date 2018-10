DEF LEPPARD: tornano in italia insieme ai Whitesnake

24/10/2018 - 12:09 (456 letture)



19 Due band oramai che non hanno più niente da dire e con due cantanti senza voce. 18 Valuto un po'le esigenze della famiglia e del lavoro ma mi piacerebbe tantissimo andarci...e portare anche moglie e figlia. Gli Whitesnake li ho già visti, band immensa con un repertorio importante. I Def Leppard mi intrigano tantissimo... 17 Io mi riferivo ai dischi riguardo la voce. Non ho visto gli ultimi live 16 Elliott ha ancora voce?Ho sentito un bootleg di una data di un tour di un 7-8 anni fa e sembrava bello spompo...Cmq Pyro e Hysteria sono 2 dischi stupendi.Qualità alle stellare!! 15 Si' la voce e' bellissima e unica @angus. E' vero progster hai ragione su Clark 14 pyromania su tutti. a me non fanno impazzire ma non discuto l'importanza della band. comunque andrò a vederli, non sarà sicuramente un salto nel buio. ps: Joe Elliot ha una voce da paura imho. 13 a chi dice "band inutile"consiglio l'ascolto di Pyromania...o bringing on the heartbreak....high and dry....band inutile..roba da matti 12 Silvia,non dimentichiamoci la morte di Steve Clark nel 1991. I miei preferiti in assoluto sono Pyromania e Hysteria. 11 ! A me piacevano anche molto i video, adoravo Joe Elliott sia come voce che come aspetto, e mi piacciono molto Hysteria e Adrenalize nonostante normalmente non segua il genere./// Poi @progster giustamente cita la loro forza d'animo e il bellissimo gesto di aspettare che il batterista cambiasse tecnica dopo l'amputazione del braccio, fantastici! Hanno rischiato la carriera x aspettare un amico, non e' da tutti! x me alcuni album sono stupendi, li ascolto in loop. On Through the Night l'ho recuperato l'anno scorso in CD col mixaggio originale, suoni vintage che fortunatamente non hanno subito rimasterizzazioni recenti, bellissimo, una gemma di NWOBHM rockeggiante! A me piacevano anche molto i video, adoravo Joe Elliott sia come voce che come aspetto, e mi piacciono molto Hysteria e Adrenalize nonostante normalmente non segua il genere./// Poi @progster giustamente cita la loro forza d'animo e il bellissimo gesto di aspettare che il batterista cambiasse tecnica dopo l'amputazione del braccio, fantastici! Hanno rischiato la carriera x aspettare un amico, non e' da tutti! 10 Devo essre sincero, li ho seguiti fino ad "Euphoria" quindi non posso giudicare gli ultimi lavori..ma li ho sempre apprezzati per quello che hanno fatto e le tragedie che hanno subito non li hanno fermati.Bravi cazzo ! 9 Mai capito il successo di questa band, e vedere i WS di supporto mi fa venire i brividi. Ma sono curioso di vederli dal vivo, magari non saranno la band zuccherosa e senza cantante che mi sono sempre sembrati nei video che ho visto... 8 In Italia mancavano da circa 13 anni. Solo negli ultimi 4-5 anni hanno suonato quasi ininterrottamente in tutti i posti possibili e immaginabili degli Stati Uniti con i Tesla di supporto e un'altra banda intercambiabile (prima gli Styx, poi Journey, poi Reo Speedwagon). 7 secondo me lo riempiono. anche se non costa poco, anzi 6 . Fra l'altro i Def Leppard in America con i Journey hanno avuto una partecipazione straordinaria al loro tour di quest'anno negli stadi. @Testamatta le date europee dei Def Leppard sono invocate dai fans da anni e anni quindi penso di si' anch'io, se a questo aggiungiamo gli Whitesnake il botto e' fatto credo. Fra l'altro i Def Leppard in America con i Journey hanno avuto una partecipazione straordinaria al loro tour di quest'anno negli stadi. 5 Def Leppard band inutile 4 Testamatta ride,con i Whitesnake penso proprio di si'. 3 Ma i Def Leppard lo riempiono il Forum al giorno d'oggi? 2 Interessante! 1 Accoppiata da paura! Spero di esserci