MANOWAR: arrestato il chitarrista Karl Logan per pedopornografia

26/10/2018 - 11:51 (785 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 22 @Silvia io la mano sul fuoco non ce la metto per nessuno. Non giudico Logan anche perchè al momento le notizie sono molto frammentarie, però una notizia che qui non è riportata, è che i capi d'accusa di quel reato di terzo grado di cui si parla nella notizia qua sopra sono ben sei, quindi mi sembra una cosa piuttosto importante. Intanto a scanso di equivoci, i Manowar hanno appena annunciato che il tour mondiale continuerà senza nessun problema senza Logan, sintomo secondo me che l'hanno già scaricato. @GT_Oro ti capisco benissimo, ma quei luridi sono una specie di setta, dove uomini e donne partecipano attivamente ai loro orrori, è una mentalità che una persona normale non può nemmeno concepire, ma le cronache purtroppo raccontano che succede. 21 @Gals condivido! 20 Non la voglio giustificare ma era totalmente plagiata da lui e mi pare minorenne lei stessa @GT_oro e se non ricordo male proveniva da una situazione familiare particolare. Ancora più allucinante però x me è che solo perché era famoso non hanno creduto alla compagna che l'ha denunciato e hanno impiegato anni ad aprire le indagini. 19 Un'accusa non è una sentenza, ricordatevelo. Ormai ci giocano su queste cose, basta vede e i giornali ultimamente. Pessimismo e fastidio. 18 @Er Trucido: le cose che scrivi le so benissimo e posso anche condividere (basta andare su Blabbermouth), ma lo sai che ho la mia testa...😁 17 La cosa allucinante del tipo dei Lostprophet secondo me rimane il fatto che la compagna/madre della vittima era consenziente. Non posso concepire una madre che metta al mondo un figlio e si presti a fare certe cose... 16 Sì infatti è vero che non solo siti stranieri ma anche italiani pubblicano tanto gossip che Metallized ignora. Ma queste anche x me sono notizie che vanno date. @Elluis, il tizio dei Lostprophets è veramente un mostro e devo dire che quella vicenda mi ha talmente sconvolto che non riesco più ad ascoltarli. Spero x Logan che non sia neppure lontanamente vicino a lui. 15 Concordo con Er Trucido, notizie come queste vanno date. Logan affronterà nelle sedi opportune le accuse rivoltegli, e poi si vedrà, magari finirà in un quasi nulla di fatto (quasi, perchè comunque le foto c'erano, e questo è innegabile), o magari si scoprirà che è un altro come l'ex cantante dei Lostprophets, che al momento sta marcendo in qualche galera del Regno Unito. Per ora, al "caro" Logan mi sento di dirgli tanti auguri.... 14 in questo caso specifico, nessuno può sapere come andrà a finire la vicenda, però in questo momento è giusto parlarne perché immagino che la cosa possa avere delle ripercussioni sul famigerato tour d'addio dei Manowar. Che poi la cosa freghi o meno è un'altra questione, ad ognuno il suo. Almeno, così noi l'abbiamo vista oggi e questo non ha comunque inficiato il numero di news giornaliere, come puoi ben vedere @Metal Shock: mi stupisce un po' questa tua risposta, dato che ne avevamo anche parlato sul forum. Comunque, facciamo già un sacco di selezione e ti posso assicurare che i siti stranieri sono pieni di fuffa che non pubblichiamoin questo caso specifico, nessuno può sapere come andrà a finire la vicenda, però in questo momento è giusto parlarne perché immagino che la cosa possa avere delle ripercussioni sul famigerato tour d'addio dei Manowar. Che poi la cosa freghi o meno è un'altra questione, ad ognuno il suo. Almeno, così noi l'abbiamo vista oggi e questo non ha comunque inficiato il numero di news giornaliere, come puoi ben vedere 13 @Er Trucido: non per dire qualcosa contro di voi, ma in questo mondo spesso vengono fuori notizie che sembrano chissà cosa e poi si rivelano essere una gran bolla di sapone. Scelte editoriali, io queste notizie neanche le metterei. 12 Cazzo, in pratica ha speso 35000 verdoni per farsi du raspe. Un coglione numero uno. 11 Sicuramente per noi in Italia un accusa di "sfruttamento sessuale di terzo grado di un minorenne" non significa nulla. Dell'età non si dice niente né del contenuto del materiale ritrovato (in questi casi penso sempre alla copertina di Virgin Killer e ai possibili terremoti che potrebbe scatenare). Finirà in una bolla di sapone o si scoperchierà il vaso di Padora? Notizie su come l'hanno presa i suoi compari? 10 Diego, infatti stavo pensando proprio a loro... Fra l'altro ogni paese ha leggi diverse in materia. 9 Considerando la marea di merda ingiustificata che si son presi i Decapitated un anno fa, aspetterei di vedere eventuali sviluppi. Più che altro Metal Shock, non capisco il tuo "notizia fondamentale", essendo un fatto di cronaca che nostro malgrado dobbiamo riportare. 8 Nell'articolo non c'e' scritto nulla sull'eta' del minore quindi aspetterei... 7 Notizia fondamentale......mah hai una foto o un video di sesso con una diciassettenne (sicuramente consenziente) e vai in galera?? 6 Personalmente resto di merda! 5 Concordo con quanto detto da @tino. Ci andrei piano con i giudizi,. 4 Sono sconvolto 3 Uomo DI Merda! 2 aspettiamo prima di giudicare, magari aveva la foto di una diciassettenne che per la legge equivale a un infante. Comunque brutta cosa perchè se anche non fosse vero ti rimane sempre la macchia di fango 1 Notizia che mi lascia inebetito.