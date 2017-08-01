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WITHERFALL: disponibile il nuovo brano ''Shadows''
26/10/2018 - 16:54 (51 letture)

lisablack
Venerdì 26 Ottobre 2018, 19.25.05
2
Cavolo che bello...
Silvia
Venerdì 26 Ottobre 2018, 19.05.59
1
Fantastico, non vedo l'ora che esca l'album e fra i singoli questo è quello che mi piace di più, così su due piedi 😊 . Ho dato solo un ascolto veloce x avere un po' di sorpresa quando arrivera' l'album
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