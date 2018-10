NANOWAR OF STEEL: ecco il primo lyric video dal nuovo album

27/10/2018 - 10:03 (195 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 L'uniPorno con la ceppa in fronte è geniale 11 Cioè.... È meraviglioso! Tra le citazioni e il nonsense sono morto dal ridere! Come sempre, ma qui si raggiungono vette elevatissime! Il Lione poi è da abbracci. 10 Sempre sul pezzo questi. Apprezzato ritorno alle origini! 9 Ride the uniporn... geni. 8 Io l'ho visto ieri e non ce la facevo più dal ridere XD Omaggio a Turilli XD XD 7 UNHOLY WARCRAFT!!!!!!! 6 Barbie rob halford è fantastica 5 Barbie rob halford è fantastica 4 Hahaha 😂 sto male dal ridere. Grandi 3 Ho le lacrime agli occhi dalle risate..CAPOLAVORO! ahahah 2 Ahahahahahahaha bellissima! 1 ahahahahah...fantastici nanowar