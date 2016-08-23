COGNITIVE: il nuovo disco in streaming integrale

31/10/18
XIBALBA ITZAES
Ah Tza Xibalba Itzaes
02/11/18
OTTONE PESANTE
Apocalips
02/11/18
ARSIS
Visitant
02/11/18
NIGHT GAUNT
The Room
02/11/18
THE HEARD
The Island
02/11/18
PROFANATICA
Altar of the Virgin Whore
02/11/18
HANK VON HELL
Pretty Decent Exposure
03/11/18
ELECTRIC EARTH
Electric Earth
09/11/18
TROND HOLTER
Vlad The Impaler
09/11/18
Anomalie
Integra
30/10/18
ATTILA + ESKIMO CALLBOY
ZONA ROVERI - BOLOGNA
30/10/18
MICHAEL SCHENKER FEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL`ADDA (MI)
31/10/18
ATTILA + ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO
31/10/18
BULLET FOR MY VALENTINE + OF MICE & MEN + GUESTS
ESTRAGON - BOLOGNA
31/10/18
HAGGARD + SOUND STORM + GUESTS TBA
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
31/10/18
GLI ATROCI
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
31/10/18
NOCTURNAL DEPRESSION + SUDDEN DEATH + IMPLODEAD
GROOVE LIVE - FOGGIA
31/10/18
NANOWAR OF STEEL
Lucca Comics & Games
31/10/18
THE SECRET
BENICIO LIVE GIGS - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
31/10/18
SERENITY + VISIONS OF ATLANTIS + TEMPERANCE + DRAGONY
ARCI TOM - MANTOVA