KISS: annunciata una data in Italia nel mese di luglio

29/10/2018 - 14:58 (125 letture)



Secondo me può tranquillamente essere la fine, in fondo sono dei vecchietti eh. Il migliore di tutti è stato Ozzy, che ha candidamente ammesso in un'intervista riportata su Blabbermouth circa un mesetto fa, che il tour d'addio che sta facendo adesso, il "No More Tour", non sarà sicuramente l'ultimo tour, perchè il titolo non dice "No More Tour Ever"... HAHAHA, a me ha fatto troppo ridere... , ... ma a parte che non ho visto quanto costa il meet&great, e vabbè ... il giorno che purtroppo tutte queste mega band daranno definitivamente l'addio ai palchi del globo, chissà se saremo tutti lì a ricordare i bei tempi andati ... chissà ... ehm, anche vinnie vincent di lick it up, se proprio vogliamo fare le cose fatte bene, ... ma a parte che non ho visto quanto costa il meet&great, e vabbè ... il giorno che purtroppo tutte queste mega band daranno definitivamente l'addio ai palchi del globo, chissà se saremo tutti lì a ricordare i bei tempi andati ... chissà Ahahah ahaha...ma per favore.... Eh va beh, ma se siete poco attenti mica è colpa loro! I Kiss hanno detto che sarà l'ultimo tour. Ma Gene ha detto che non c'è la fa più a tenere tutti quei kg di costume addosso. Quindi poi preciseranno che ci siamo tutti sbagliati e che intendevano l'ultimo tour con le maschere. Poi ci sarà l'ultimo tour con Ace.... Ti sei dimenticato gli Scorpions! 🧐 Poi toccherà agli Slayer e ai Manowar tornare "in attività".. 😅E, anche ai Krokus dopo l'"Adios Amigos Tour". Purtroppo, quando manca l'appeal si fa così! Ma guarda che notiziona! Ormai il trend di questi ultimi anni sono i tour d'addio: quello dei Motley Crue di tre anni fa, peccato che abbiano già annunciato che hanno già fatto tre pezzi nuovi insieme, e secondo me tra un po ripartono pure, quello dei Judas Priest, che però sono ancora in giro dopo anni dall'ultimo saluto, quello di Ozzy Osbourne, e ora quello dei Kiss, dopo il Farewell Tour del 2000 e un altro pochi anni dopo. Ogni metodo è buono per spremere i fans...