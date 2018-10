SLIPKNOT: online il video del nuovo singolo

31/10/2018 - 17:44 (332 letture)



10 Non ci siamo nemmeno per un po', la produzione fa pena e il pezzo non ispira violenza nemmeno di striscio. E quindi ciao ciao Slipknot. 9 . Si' richiama riff di altri pezzi come detto pero' bello Dovrebbe essere un pezzo del nuovo album in uscita verso Gennaio. Hanno spiazzato tutti infatti facendo uscire questa anticipazione oggi (Halloween). Si' richiama riff di altri pezzi come detto pero' bello 8 Bel pezzo! Sarebbe interessante sapere se è un nuovo brano per un futuro disco o cosa. Se i Knot hanno fatto il loro tempo allora i gruppi con più di vent'anni di attività lo hanno fatto da un pezzo..... 7 Concordo con i commenti sotto, sa un po di già sentito, ma nonostante ciò ho un bel tiro, mi piace 6 Effettivamente carina, però sa di già sentito 5 Cominciano a somigliarsi tutte le loro canzoni 4 A me invece sembra un pezzo molto fresco e una grande mazzata isterica, hahaha, fantastico! 3 Carina, ma resto dell'idea che abbiano ormai fatto il loro tempo. 2 Bellissima, alcune parti hanno il tiro di Eyeless a primo ascolto 1 bella in stile Iowa