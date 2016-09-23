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XIBALBA ITZAES
Ah Tza Xibalba Itzaes

02/11/18
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31/10/18
ATTILA + ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

31/10/18
BULLET FOR MY VALENTINE + OF MICE & MEN + GUESTS
ESTRAGON - BOLOGNA

31/10/18
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

31/10/18
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

31/10/18
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GROOVE LIVE - FOGGIA

31/10/18
NANOWAR OF STEEL
Lucca Comics & Games

31/10/18
THE SECRET
BENICIO LIVE GIGS - GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

31/10/18
SERENITY + VISIONS OF ATLANTIS + TEMPERANCE + DRAGONY
ARCI TOM - MANTOVA

31/10/18
INSANITY ALERT + GUESTS
SPLINTER CLUB - PARMA

31/10/18
HALLOWEED
SPAZIO ECO - CASALECCHIO DI RENO (BO)
EDEN`S CURSE: disponibile il lyric video di un brano inedito
31/10/2018 - 21:10 (24 letture)

RECENSIONI
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