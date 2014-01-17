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I'M CLUB - CASERTA
ALICE IN CHAINS: disponibile il video di 'Never Fade'
01/11/2018 - 20:13 (39 letture)

tino
Giovedì 1 Novembre 2018, 20.49.45
1
l'ultimo disco è tutto bello (ma và?) quind ogni singolo sarebbe stato indovinato...questo è un pezzo molto easy e orecchiabile, ottimo.
RECENSIONI
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ARTICOLI
02/07/2018
Live Report
ALICE IN CHAINS
Sherwood Festival, Stadio Euganeo, Padova, 28/06/2018
 
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